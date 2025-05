Brooklyn e Nicola faltam ao aniversário de 50 anos de David Beckham

© Getty Images

A ausência de Brooklyn Beckham e sua esposa, Nicola Peltz, no aniversário de 50 anos de David Beckham, celebrado no dia 2 de maio, voltou a alimentar rumores de crise familiar. De acordo com o jornal britânico Mirror, o casal não compareceu à festa organizada pelo ex-jogador, aumentando as especulações sobre um possível afastamento.

Fontes próximas da família afirmam que a tensão entre Brooklyn, sua esposa e os pais, David e Victoria Beckham, teria se intensificado nos últimos meses. Apesar disso, os Beckham estariam esperançosos de que a situação possa ser resolvida.

Já Romeo Beckham, o segundo filho do casal, esteve presente na celebração e, segundo relatos, fez um discurso no lugar do irmão mais velho. David e Victoria também são pais de Cruz, de 20 anos, e Harper, de 13. Até o momento, nenhuma das partes se pronunciou oficialmente sobre o possível desentendimento.

