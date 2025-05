Lily Allen agradece apoio em aniversário de 40 anos nas redes sociais

© Getty Images

A cantora britânica Lily Allen usou as redes sociais no último domingo (4) para agradecer o carinho recebido em seu aniversário de 40 anos, comemorado no dia 2 de maio.

Em uma publicação no Instagram, a artista compartilhou uma foto do bolo de aniversário e deixou uma mensagem de gratidão: “Obrigada a todos os meus amigos e familiares que estiveram presentes e tornaram o meu aniversário especial em circunstâncias tão difíceis. Amo vocês todos.”

Lily ainda marcou alguns amigos na publicação, entre eles a apresentadora e parceira de podcast em Miss Me?, Miquita Oliver. A cantora não deu detalhes sobre as "circunstâncias difíceis", mas a mensagem comoveu fãs e seguidores.

Leia Também: Heidi Klum mostra imagens únicas (e antigas) da filha