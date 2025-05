Heidi Klum mostra imagens únicas e antigas da filha

© Instagram_heidiklum

A modelo e apresentadora Heidi Klum comemorou publicamente, no último domingo (4), o aniversário de 21 anos da filha mais velha, Leni Klum. Em publicações emocionadas no Instagram, Heidi compartilhou momentos especiais da filha, com registros raros da infância.

Na primeira homenagem, a alemã postou duas fotos antigas de Leni ainda bebê, acompanhadas de uma legenda simples e afetuosa: “Feliz aniversário, Leni. Te amo com todo o meu coração”.

Em seguida, Heidi publicou também um vídeo da filha quando pequena, reforçando a celebração com outro recado carinhoso: “Feliz aniversário, meu amor”.

Leni Klum, fruto do antigo relacionamento de Heidi com Flavio Briatore e posteriormente adotada por Seal, segue os passos da mãe e já atua como modelo.

