Filhos de Billie Lourd revivem princesa Leia no 'Dia Star Wars'

A atriz Billie Lourd emocionou seus seguidores ao compartilhar no Instagram uma fotografia especial de seus dois filhos, Kingston Fisher, de quatro anos, e Jackson Joanne, de dois, assistindo à sua falecida avó, a icônica Carrie Fisher, na televisão.

A publicação ocorreu neste domingo, 4 de maio, data em que se celebra o Dia de Star Wars, uma homenagem mundial à popular franquia de ficção científica. Billie Lourd fez questão de que seus filhos acompanhassem a marcante atuação de sua mãe no papel da Princesa Leia.

Na imagem divulgada, os netos de Carrie Fisher, frutos do casamento de Billie com Austen Rydell, aparecem lado a lado, com os olhares fixos na tela da televisão enquanto a lendária atriz surge em cena, perpetuando seu legado para as novas gerações da família.

