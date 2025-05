Ex-BBB leva 14 pontos após box estourar durante banho

© Divulgação

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A ex-BBB Larissa Santos passou por um grande susto neste final de semana após um churrasco com amigos e o namorado, DJ Netto. Enquanto tomava banho, o box de vidro do banheiro estourou e causou ferimentos em seu pé.

Larissa relatou o ocorrido nas redes sociais e explicou a gravidade da situação. "O box do banheiro explodiu quando eu fui tomar banho. Agora já estou bem, mas fui para o hospital e levei 14 pontos no pé. Não consigo andar. O corte foi em cima em principalmente, entre os dedos, especialmente no dedão. Chegou a dar para ver o osso", afirmou aos seguidores.

A ex-BBB também comentou sobre as recomendações médicas. "O médico falou para não ficar apoiando porque a pele é muito fininha e pode arrebentar os pontos. Então, terei que ficar em total repouso. Estou dando graças a Deus que não foi pelo corpo", contou.

A influenciadora mostrou aos seguidores imagens do box do banheiro completamente destruído. Ainda tinham vestígios de sangue. O pé de Larissa também foi exibido já enfaixado. "Uma toalha branca ficou totalmente vermelha. Parecia que tinham assassinado alguém aqui. A gente foi para o hospital e a gente teve que fazer 14 pontos de fora a fora. Eu chorei! Doeu demais na anestesia", comentou.

