Evangélico, Eliezer rebate críticas após ir ao show de Lady Gaga

(FOLHAPRESS) - O ex-BBB Eliezer usou as redes sociais para rebater as críticas por ter comparecido ao show de Lady Gaga, na Praia de Copacabana, neste sábado (3). Evangélico recém-batizado, ele foi acusado de se envolver com uma festa "mundana". Eliezer começou questionando o que seria pecado e lembrou que ainda está em processo de aprendizado na fé cristã. "Cada um tem o seu processo, o seu tempo de processo", afirmou.

Ele então desabafou sobre as críticas: "Os meus irmãos em Cristo, os cristãos, inclusive neste fim de semana, me ensinaram também que julgar, apontar, odiar, debochar, cancelar o próximo porque fui a um 'show mundano'...", disse

o influenciador, irritado com as cobranças de usuários que alegaram que o show de Lady Gaga não seria um lugar apropriado para um cristão.

Eliezer não poupou críticas: "Tem muito cristão que acha que, por ser cristão, é Deus. Só tenho três meses de conversão, mas isso eu sei: vocês não são Deus."

Após a polêmica, ele publicou dois versículos da Bíblia em suas redes sociais e não voltou a comentar o assunto.Eliezer também afirmou ser um admirador do trabalho de Lady Gaga.

