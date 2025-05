Daniel Erthal, ex-ator da Globo, tem carrinho de bebidas roubado no Rio

© AgNews

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Daniel Erthal, 43, usou as redes sociais nesta segunda-feira (5) para contar que teve seu carrinho de bebidas roubado durante a madrugada. O veículo estava estacionado na calçada, em frente ao bar do ator, em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro. Ele lamentou a violência na cidade: "Estamos vivendo tempos sombrios no que diz respeito à segurança no Rio. Ninguém aqui pode ter nada", começou Erthal.

Ele continuou o desabafo: "Cheguei para trabalhar e não encontrei o meu carrinho de bebidas. É a extensão do meu bar, faz parte do meu plano de negócio. Vocês sabem que, há um ano e meio, me sustento com esse carrinho. O meu o único bem. Como eu estava sem garagem, ele ficou exposto por duas semanas – e agora não está mais".

Erthal, que iniciou sua carreira em 2004 na novela "Da Cor do Pecado", da Globo, e depois atuou em "Malhação"(2005), "Belíssima" (2006) e "Eterna Magia" (2007), adquiriu o carrinho – todo feito de madeira e com três coolers – por meio de uma parceria com uma marca de cerveja. O ator também passou pela Record, onde trabalhou em "Rebelde" (2011), "A Terra Prometida" (2016) e "Jezabel" (2019). Seu último trabalho na TV foi uma participação em "Cara & Coragem" (2022), na Globo.

O crime ocorreu pouco depois de Erthal revelar que não teve lucro durante o megashow de Lady Gaga, na Praia de Copacabana, no sábado (3). Ele foi um dos ambulantes impedidos de acessar a praia e acabou vendendo bebidas em uma das ruas de acesso ao evento.

Daniel começou a vender bebidas nas ruas do Rio de Janeiro em 2024. Com os lucros, abriu um bar na cidade. Segundo ele, nos últimos três anos investiu em cursos de formação de atores, compartilhou vídeos em plataformas de elenco e enviou e-mails a produtores, mas não recebeu respostas. Diante disso, decidiu que "chega de depender dos outros" e optou pelo caminho do empreendedorismo.