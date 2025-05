Rihanna confirma terceira gravidez ao exibir barriga no Met Gala 2025

© Getty Images

Rihanna está grávida novamente. A cantora confirmou que está esperando seu terceiro filho ao exibir a barriga já evidente durante sua chegada ao Met Gala 2025, realizada na noite de segunda-feira (5), no Metropolitan Museum of Art, em Nova York.

Ícone de estilo e presença marcante no evento beneficente que arrecada fundos para o Costume Institute, Rihanna surpreendeu ao usar um look composto por corpete cinza, saia longa preta, gravata e um casaco preto, todos assinados por Marc Jacobs. A escolha do visual elegante e ousado evidenciou o novo estágio da maternidade da artista, que ainda não havia anunciado publicamente a gravidez.

O rapper A$AP Rocky, pai dos dois filhos de Rihanna e também deste terceiro bebê, participou da gala, mas chegou separadamente ao local.

A informação sobre a gestação já circulava horas antes, após o fotógrafo oficial da artista, Miles Diggs, publicar em seu Instagram uma imagem destacando a barriga da cantora. No entanto, foi sua presença no tapete vermelho que oficializou a novidade para o público e a imprensa.

Rihanna e A$AP Rocky são pais de RZA, nascido em maio de 2022, e de Riot Rose, que veio ao mundo em agosto de 2023. Agora, a família se prepara para crescer novamente, com mais um bebê a caminho.

