Carro invade mansão de Jennifer Aniston e destrói portão em Los Angeles

Uma ocorrência inusitada movimentou a segurança da atriz Jennifer Aniston nesta segunda-feira (5). Um veículo colidiu violentamente contra o portão de sua residência em Los Angeles, resultando na destruição da estrutura.

O motorista do carro, um homem de aproximadamente 70 anos, foi imediatamente contido pela equipe de segurança da atriz, que acionou a polícia. Ao chegarem ao local, as autoridades efetuaram a prisão do indivíduo, que foi posteriormente encaminhado a um hospital. As razões para a hospitalização não foram divulgadas.

A atriz, de 56 anos, encontrava-se em sua mansão no momento da colisão. A gravidade do impacto danificou significativamente o portão da propriedade. As autoridades ainda não esclareceram se o incidente tratou-se de um acidente de trânsito ou de uma tentativa de invasão. As acusações pelas quais o motorista foi detido também não foram divulgadas pela polícia.

O TMZ, que divulgou inicialmente a notícia, tentou contato com a equipe de Jennifer Aniston, mas não obteve resposta até o momento.

