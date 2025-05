Paolla Oliveira defende o aborto como um direito das mulheres

© Getty

(FOLHAPRESS) - Paolla Oliveira defendeu, em entrevista ao Roda Viva nesta segunda-feira (5), o aborto como uma escolha da mulher.

"Eu sou a favor", declarou à bancada de jornalistas. "Acho um grande retrocesso a gente não pensar nisso como uma possibilidade".

A atriz, que interpreta Heleninha no remake de "Vale Tudo", afirmou que sentia vergonha por não ser mãe e contou que sempre foi cobrada por isso.

"Não tenho mais vergonha da escolha nesse momento", disse, lembrando que congelou óvulos para ter a possibilidade de decidir se terá ou não filhos.

Ela criticou as pessoas que ainda reduzem o papel da mulher na sociedade como um corpo reprodutor.

"Já fui julgada como insensível, amarga. Eu me sentia menos mulher, menos familiar".

Paolla chegou a ser rejeitada para uma campanha publicitária por ser considerada "menos família".

A independência, inclusive afetiva, conquistada pelas mulheres foi celebrada pela atriz durante a entrevista.

Apesar disso, ela ainda vê muitas mulheres reproduzindo comportamentos parecidos como o da personagem Heleninha, que passa a viver em função de Ivan (Renato Goés) após se apaixonar.

"A gente não pode se abandonar. Temos várias vertentes, a vida tem uma multiplicidade de caminhos", opinou. "Um relacionamento tem que ser uma soma, não uma devoção. Não faz sentido nenhum abandonar o que você faz, as coisas que gosta, a sua autoestima por ninguém. Se fizer isso, para mim está errado".

A pressão estética também fez parte da conversa. Paolla falou sobre a "virada de chave" que a fez tornar-se uma artista com voz potente contra as críticas e os patrulhamentos em relação aos corpos femininos.

"Eu precisei arrumar um lugar de libertação. Precisei encontrar para mim um espaço confortável para o meu corpo que já existia, para a minha coxa grossa, para o meu braço que às vezes era chamado de uns nomes horrorosos. Aquilo me pegava de uma maneira estranha".

Disse ter compreendido que a maioria das mulheres são "empurradas para um lugar para caber, servir".

"Eu aprendi a me gostar e a reparar em outras mulheres com outras belezas possíveis".

A atriz lutou para conquistar o papel de Heleninha, interpretada por Renata Sorrah de forma marcante na primeira versão de "Vale Tudo".

Não participar de campanhas publicitárias sobre bebidas enquanto interpreta a personagem alcoólatra foi uma das decisões tomadas nessa fase da carreira. Ela destacou a mudança de consciência da população sobre a questão da dependência de álcool.

"Mudou bastante, mas alguns estigmas continuam. "A pessoa que sofre disso vai sempre ser apontada. Parece que é falta de força de vontade, às vezes misturam com falta de caráter", analisou. Para ela, isso piora quando se trata de mulheres.

Durante o programa, a atriz foi questionada sobre mulheres que são rainhas de bateria no Carnaval e não sabem sambar.

Apesar de definir a festa como um evento com espaço para todas, ela defendeu que o posto seja ocupado por pessoas da comunidade, "uma mulher preta".

"Elas merecem e muito do prestígio que eu tive no Carnaval foi por estar perto da comunidade, por reverenciar essas mulheres com muito prazer e aprender com elas".

