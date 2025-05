Após 6 anos, Isabelle Drummond retorna às novelas como vilã e dá spoilers

© IstoÉ

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Isabelle Drummond, 31, retornará para as novelas após se afastar das telas em 2019.

Atriz deu spoiler sobre novo papel de vilã em novela da TV Globo. "A novela se passa em Goiânia e tem um enredo ao redor da música sertaneja. Acho que é o máximo de spoiler que consigo dar agora", detalhou em entrevista à Marie Claire.

Artista avaliou a volta para os folhetins. "É um momento especial, principalmente por causa da expectativa que as pessoas têm por esse retorno. A novela é um instrumento enorme para a cultura brasileira, e tenho muita alegria de poder contar histórias por meio delas. Sinto que é o momento de retornar", ressaltou.

Empresária analisou o impacto de "Ainda Estou Aqui" no cinema brasileiro. "Ter ganhado um Oscar foi legal para olharmos e entendermos o potencial do nosso cinema. Cineastas brasileiros já acreditam no nosso audiovisual, mas, quando é aplaudido lá fora, valorizamos mais. Temos um DNA cinematográfico próprio, não americanizado, e precisamos criar novos movimentos culturais fortes."

Afastada da televisão por seis anos, Isabelle Drummond pretende investir na carreira de produtora e diretora de filmes. "Quero contribuir de alguma forma com meu olhar para contar as histórias de mulheres", explicou.