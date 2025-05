Charles está 'irritado' e 'frustrado' com declarações do príncipe Harry

© Getty Images

Depois de ter perdido - pela terceira vez - o processo que iniciou na Justiça para garantir a sua segurança (assim como a da família) durante as visitas ao Reino Unido, o príncipe Harry não só lamentou o afastamento da família, mas como a falta de intervenção do pai, o rei Charles III, no caso.

Fontes próximas do monarca revelaram ao jornal The Sun que Charles III ficou "irritado e frustrado" com o pedido de Harry, bem como com o "peso que colocou nos cidadãos britânicos" ao longo do processo.

É anda destacado que seria "impróprio a nível constitucional" que o rei interviesse no caso.

"O que o frustrou e o irritou a nível mais pessoal foi a incapacidade do duque respeitar este princípio", disse a fonte. Para além disso não ficou indiferente às críticas dos apoiadores de Harry, que insinuaram que não se importava com a família. "Ele tem estado particularmente preocupado com os recursos consideráveis e custos do Governo para defender a sua posição", completa.

Vale lembrar que Harry passou a ser 'atacado'por outros membros da realeza após decidir deixar o núcleo principal da Família Real Britânica.

