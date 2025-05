Vinicius Junior estreia no Festival de Cannes como produtor de filme com temática antirracista

© Getty Images

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O atacante Vinicius Junior, 24, está prestes a fazer sua estreia como produtor em um dos mais prestigiados eventos do cinema internacional. Entre os dias 13 e 24 de maio, o longa-metragem infantil "Clarice Vê Estrelas" será exibido no Marché du Film, o mercado de negócios do Festival de Cannes. A produção é uma parceria entre o jogador do Real Madrid e o ator Bruno Gagliasso, 43.

Vinicius, que terá seu documentário "Baila, Vini", da Netflix, lançado no dia 15 de maio, entrou no projeto a convite de Gagliasso, em reconhecimento ao seu posicionamento "na linha de frente no combate ao racismo". Esta é a primeira obra audiovisual apoiada pelo Instituto Vini Jr, que tem como principal foco a inclusão e a transformação social por meio da educação.

"Clarice Vê Estrelas" é um filme de realismo fantástico que acompanha a jornada de autodescoberta de uma menina de oito anos. Ao encontrar um livro mágico, Clarice é transportada para o circo Aquarius, onde se depara com um novo mundo de descobertas. A estreante Dandara Arcebispo interpreta a protagonista no longa dirigido por Letícia Pires.

Neste ano, o Brasil é o país homenageado da mostra Marché du Film, o que garante maior visibilidade a produções nacionais na principal vitrine do cinema mundial.