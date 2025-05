Rodrigo Hilbert sofre queda em maratona de mountain bike e está internado

© Leo Franco / AgNews

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Rodrigo Hilbert, 45, precisou fazer uma cirurgia às pressas na Cidade do Cabo, na África do Sul, após cair de bicicleta durante uma prova.

O apresentador estava participando da maior maratona de moutain bike do mundo e gravando uma matéria para o Esporte Espetacular.

A prova, chamada Cape Epic, é uma ultramaratona de oito dias, com 650 quilômetros de extensão e 16,5 mil metros de altimetria.

Rodrigo caiu e bateu as costas, mas continuou pedalando. Após algum tempo, porém, ele começou a sentir dores fortes e precisou ser atendido. O apresentador foi obrigado a abandonar a prova e procurar um hospital.

Após passar por exames, ele foi diagnosticado com um abscesso e precisou passar por uma cirurgia de emergência.

Segundo a Globo, Rodrigo já está no Brasil e se recupera bem. O apresentador é casado com Fernanda Lima, 47, com quem tem três filhos.

