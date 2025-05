Smokey Robinson é acusado de estupro por quatro ex-funcionárias

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor americano Smokey Robinson, 85, está sendo acusado de assédio sexual e estupro contra quatro mulheres.

As supostas vítimas trabalharam como empregadas domésticas na casa do artista entre 2007 e 2023.

O processo foi protocolado em Los Angeles nesta terça-feira (6). A mulher do cantor, Frances Gladney Robinson, também está sendo processada por saber das supostas violências e não fazer nada para impedir.

As quatro ex-funcionárias afirmam que foram atacadas múltiplas vezes na casa de Smokey e Frances. O primeiro caso teria ocorrido em 2007.

Segundo o TMZ, as acusações trazem dados coerentes entre si. Todas as supostas vítimas relatam que o cantor as chamava em seu quarto sempre que a esposa saía. Em seguida, forçava relações sexuais com elas. As violências incluíam sexo oral forçado e penetração, mesmo com as vítimas oferecendo resistência e dizendo "não".

As mulheres relataram que Smokey estendia uma toalha em cima da cama antes de forçar-se em cima delas, para não deixar vestígios. Pelo menos duas das supostas vítimas afirmam que ele ejaculou dentro delas sem proteção.

As acusações incluem estupro, assédio sexual, cárcere privado e violência de gênero. Elas pedem o total de US$ 50 milhões (cerca de R$ 285 milhões) em indenizações.

Smokey Robinson foi vice-presidente da Motown entre 1961 e 1988, onde ajudou a impulsionar, entre outros artistas, Michael Jackson. Nos anos 1950, foi vocalista do grupo The Five Chimes, um dos pioneiros do R&B. Recebeu vários Grammys, entre eles o Grammy Lifetime Achievement Award, pelo conjunto da obra. Em 2006 recebeu o prêmio Kennedy por sua contribuição para a cultura americana.

