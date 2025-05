Pizzas entregues aos fãs de Lady Gaga foram brincadeira de Diogo Defante

© Reprodução / Instagram

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O humorista Diogo Defante foi o verdadeiro responsável por entregar pizzas para os fãs de Lady Gaga que faziam vigília em frente ao Copacabana Palace.

O episódio aconteceu na última quarta-feira (30). Um funcionário saiu do hotel com as pizzas e não falou quem tinha mandado entregar. Foi Diogo Defante, hospedado no Copa, que havia feito o pedido.

A boa ação foi revelada pelo humorista apenas nesta terça-feira (6), no Youtube. Foram entregues mais de 70 pizzas nos sabores mussarela e marguerita. "Foi a Lady Gaga, sim", brincou ele no vídeo.

Fãs que receberam a pizza agradeceram a cantora nas redes. "A Gaga mandou pizza para a gente aqui embaixo e consegui um pedaço", escreveu um deles. "Uma mãe é uma mãe! Lady Gaga distribuiu pizzas para os fãs que estão na frente do Copacabana Palace", comemorou outro. Um terceiro completou: "Nossa diva!".