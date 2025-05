Ator das séries 'Dawson's Creek' e 'Hannibal' é preso por abuso sexual

© Ernesto S. Ruscio/Getty Images

O ator Michael Pitt, de 44 anos, conhecido por papéis em “Dawson’s Creek”, “Hannibal” e no filme “Os Sonhadores”, foi preso em 2 de maio em Nova York sob quatro acusações de abuso sexual e violência doméstica contra sua namorada, com quem mantinha relacionamento desde 2021, segundo o TMZ.

De acordo com documentos judiciais obtidos pelo site, os supostos crimes ocorreram entre abril de 2020 e agosto de 2021 na residência do ator. Entre as acusações estão agressão, estrangulamento com motivações sexuais, abuso sexual e lesão corporal por agressão.

A denúncia relata que Pitt teria abusado sexualmente da companheira e chegado a arremessar contra ela diversos objetos, incluindo uma tábua de madeira e um bloco assemelhado a um tijolo. O ator se declarou inocente e foi liberado após pagamento de fiança. A identidade da vítima não foi divulgada.





