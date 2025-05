Liam Payne, que morreu sem testamento, deixou fortuna de 24 milhões de libras

© Mike Marsland/Mike Marsland/WireImage

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Liam Payne, morto em outubro do ano passado, após cair da sacada de um hotel em Buenos Aires, na Argentina, deixou uma fortuna de 24 milhões de libras, ou R$ 184 milhões, afirma o jornal britânico Daily Mail.

O músico que fez parte da boy band One Direction morreu sem ter escrito um testamento, mas, segundo documentos obtidos pelo veículo, o artista cedeu a administração do seu patrimônio à ex-namorada, Cheryl Tweedy, com quem o cantor tem um filho, Bear, de oito anos.

Além de Tweedy, o advogado Richard Bray, que também representa estrelas como Ed Sheeran, também é citado como um dos administradores dos bens do cantor.

O valor total era de 28,5 milhões de libras, porém foi reduzido após as dívidas e gastos do cantor serem quitados.

A legislação sobre heranças no Reino Unido prevê que a fortuna seja destinada a parentes de sangue -e é provável que o dinheiro seja mantido em custódia para seu filho em uma poupança.

Com isso, Kate Cassidy, com quem Payne namorava e tinha planos de se casar, não deve receber nada da herança.

O cantor morreu ao cair do terceiro hotel em que estava hospedado, na capital argentina. Uma autópsia revelou a presença de drogas ilícitas e álcool no corpo de Payne na hora da morte, e a polícia investiga o caso desde então.

Cinco pessoas já foram acusadas por não prestarem socorro ao cantor para impedir sua morte, ou por fornecerem drogas a ele. Entre elas estão funcionários do hotel, um amigo do artista e um traficante.

