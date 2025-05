Rodrigo Faro não descarta volta à TV

© <p>Getty Images</p>

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Rodrigo Faro, 51, comentou sobre sua carreira e um possível retorno à televisão.

Apresentador falou sobre experiência de voltar à TV Globo. "Foi lindo, muito especial, depois de 17 anos, poder pisar naquele palco. Fui tão bem recebido, recebi tanto carinho de todos os profissionais, tantos amigos, tantas pessoas foram importantes na minha carreira", detalhou à Quem.

De acordo com ele, recebe dinheiro da emissora até nesta quarta-feira (07). "Do nada, tem lá: pagamento Globo. 'Chocolate com Pimenta', 'O Cravo e a Rosa', 'A Padroeira', toda hora. 'A Casa das Sete Mulheres' agora, todo mês, está pingando um negocinho da Globo. Não estou contratado da Globo, mas estou lá", destacou.

Ator recebeu várias propostas, inclusive de fazer uma novela. "A gente tem vários projetos, recebi convite até para fazer novela (...). A televisão está passando por um momento de reinvenção, que é muito bacana. Acho que o melhor projeto vem na hora certa", reforçou.

Rodrigo Faro não descartou voltar às telas após deixar a Record TV. "Saí da Record dia 31 de dezembro, não dá para você sair de uma emissora e entrar na outra. Você precisa criar um programa, estudar esse programa, como vai ser. Isso demora. Se eu voltar, acredito que para o ano que vem. Este ano, não vai dar tempo, só se fizer muito corrido e não é legal. Na hora certa, se a galera quiser, eu volto."

