Airyn, filha trans de Robert De Niro, diz que 'A Pequena Sereia' teve influência em transição

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O filme "A Pequena Sereia" (2023), com a protagonista negra Halle Bailey, teve um grande impacto na aceitação e no processo de transição de Airyn De Niro, filha trans de Robert De Niro, 81.

Em entrevista à revista Them, ela contou que colocar dreadlooks num salão de beleza após ver a atriz no cinema foi um ponto de virada que a fez perceber que precisaria evidenciar sua expressão de gênero.

"Acho que grande parte [da minha transição] também se deve à influência que as mulheres negras tiveram sobre mim. Assumir essa nova identidade, ao mesmo tempo, em que me orgulho mais da minha negritude, me faz sentir mais próxima delas de alguma forma", comentou.

E foi depois de ver tantas mulheres trans se assumindo que pensou que não seria tarde contar, aos 29 anos, o que realmente é ao mundo.

"Há uma diferença entre ser visível e ser vista. Eu já fui visível. Acho que ainda não fui vista."

Na entrevista, Airyn, que nasceu Aaron, falou ainda sobre o bullying que sofria na escola. Segundo ela, os colegas ridicularizavam o seu corpo, algo que mexia muito com sua autoestima.

"Eu sempre fui uma pessoa corpulenta quando criança. Todos os outros na família eram relativamente magros ou em forma; eu não era. Crescer quando as pessoas começaram a entrar na puberdade e a gostar umas das outras... eu nunca tive isso."

Após se assumir publicamente, Airyn recebeu apoio de De Niro. Na entrevista, ela se disse grata pela família que tem. "Obviamente, nenhum pai é perfeito, mas sou agradecida pelos meus terem concordado em me manter longe dos holofotes. Eles queriam que fosse algo bem privado, que eu tivesse uma infância o mais normal possível", completou.

