Pai de Ludmilla diz que busca reconciliação com a filha e mãe rebate que ele 'nunca quis saber'

© Instagram/Ludmilla

(FOLHAPRESS) - O pai de Ludmilla, Luiz Antônio Silva, conhecido como Luiz Moreno, afirmou em entrevista a um podcast nesta quarta-feira (7) que quer retomar contato com a filha, mas enfrenta resistência dela.

"Ela não sabe o que está fazendo", disse Luiz, que afirmou não ter o telefone da filha e tê-la visto apenas uma vez nos últimos oito anos. Luiz passou 17 anos preso. Quando foi solto, em 2017, Ludmilla já era famosa e o ajudou financeiramente. Porém, eles voltaram a brigar a se afastaram.

Silvana Silva, mãe de cantora, rebateu as críticas de Luiz. "O mundo dá voltas. Quem diria que uma filha que o pai desprezou, não quis saber, hoje é uma das maiores cantoras do Brasil. Lamentável o senhor querer ter as mesmas coisas que eu. E nem estou falando de bens materiais", disparou Silvana nas redes sociais.

"Estou vivendo minha melhor fase. Meus filhos criados, vou ser avó daqui a alguns dias e sou amada pelos meus filhos. Quanta gratidão eu tenho a Deus por ter sido a mãe que eu fui. Não me arrependo de nada. Faria tudo novamente", completou Silvana.

Ludmilla é a única filha que o ex-casal teve junto. Silvana tem outros dois filhos mais novos, Luane e Yuri. Já Luiz Antônio tem dez filhos, de vários relacionamentos diferentes. Ludmilla é sua quinta filha.

PRISÃO E AFASTAMENTO

Na entrevista, Luiz Moreno relatou que passou anos afastado da filha porque estava preso. Ele não revelou o motivo da condenação. "Todas as vezes que eu estive longe dos meus filhos, no caso, por boa parte da minha vida, não foi porque eu quis. Me afastaram", disse.

"A escolha ruim que eu fiz no passado me perseguiu e me persegue até hoje. Mas já paguei com a dor do corpo, da alma, da mente", falou. "Me empolguei, me deixei levar por amizades erradas e paguei caro. Agora quero reconquistar tudo que é meu, minha família, meus filhos, meus netos."

Luiz diz ainda que Ludmilla herdou sua veia musical. "Eu canto, componho, tocava nos pagodes, nas festas". Sobre o rompimento entre pai e filha após a liberdade, ele diz não saber o que aconteceu.

Em 2021, Silvana acusou Luiz de chantagear a filha para obter dinheiro dela. A mesada que a cantora pagava ao pai foi cortada na ocasião.

Ludmilla, até o momento, não se pronunciou sobre o assunto. A artista deve ganhar nos próximos dias a primeira filha com Brunna Gonçalves, que está na reta final da gravidez.

