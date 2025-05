Angélica se pronuncia após polêmica com curtida em crítica à nora

© Divulgação / TV Globo

A apresentadora Angélica se manifestou nesta quarta-feira (7) sobre a polêmica que envolveu seu filho Benício Huck e a namorada dele, Duda Guerra. A repercussão começou após internautas notarem uma curtida no perfil de Angélica em um comentário crítico à jovem. Em um texto publicado no Instagram, ela esclareceu o episódio e pediu mais empatia no ambiente digital.

O caso teve início após Duda Guerra ser acusada de tratar com grosseria a tiktoker Antonela Braga, que teria solicitado acesso ao perfil privado de Benício, voltado apenas para amigos próximos. A situação viralizou nas redes sociais, e a curtida de Angélica em uma crítica à adolescente gerou especulações sobre um possível desentendimento familiar.

Em sua publicação, Angélica explicou que a curtida foi um erro cometido por um membro da equipe responsável pela moderação de seu perfil. “Infelizmente, durante o processo, um pequeno descuido na moderação acabou implicando o mal-entendido. Lamento por isso e agradeço a todos que responderam com empatia e bom senso”, escreveu.

A apresentadora também comentou sobre o impacto da exposição nas redes, especialmente entre os jovens. “Crescer hoje, sob o julgamento constante das redes, é muito mais difícil. A lógica da aprovação instantânea, os ataques anônimos, a pressão para parecer sempre certo diante de milhares de pessoas, tudo isso pesa demais para quem ainda está construindo sua identidade”, afirmou.

Angélica disse ainda que viu com dor a proporção que o episódio tomou. “Cresci como pessoa pública. Desde criança, convivo com o olhar constante dos outros – às vezes curioso, outras vezes duro demais. Por isso, meu marido e eu sempre buscamos preservar ao máximo a privacidade dos nossos filhos, sem isolá-los do mundo. Eles têm o direito de amadurecer suas escolhas, e a gente tenta dar o suporte necessário para que façam isso com segurança emocional.”

Ao final do texto, ela reforçou seu compromisso com o debate saudável e com o bem-estar dos jovens: “Como mãe e como alguém que passou boa parte da vida sob os olhos do público, sigo preocupada e atenta. E sigo disposta a transformar situações difíceis como essa em conversas que façam a diferença.”

