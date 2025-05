Lea Michele rebate teoria de que não sabe ler e desabafa sobre ódio na internet

© Getty Images

(FOLHAPRESS) - Lea Michele, 38, resolveu encarar de frente um dos boatos mais antigos que circulam sobre ela. Em participação no podcast Therapuss, divulgado nesta quinta-feira (8), a estrela de Glee fala pela primeira vez de forma mais aberta sobre o rumor viral de que seria analfabeta -e que, nos bastidores, teria decorado suas falas com a ajuda de assistentes que liam os roteiros para ela.

Logo no início da entrevista, o apresentador Jake Shane entrega a Lea uma série de cartões com perguntas enviadas por fãs. Sem hesitar, ela lê em voz alta um dos questionamentos: "O que essa palavra diz?", ironizando a situação.

Com bom humor, ela continua lendo os outros cartões e, em tom desafiador, olhou para a câmera: "Viram?".

Apesar da reação divertida, Michele não esconde que o rumor mexe com suas emoções. "Depende muito do dia. Às vezes eu acho hilário. Penso: 'Nossa, a pessoa tem tão pouco o que fazer na vida que decide perder tempo criando esse tipo de história sobre mim'. É insano", afirma, arrancando risos do apresentador.

No entanto, a atriz também conta o lado mais doloroso da história. Ela explica que o assunto toca em uma questão muito pessoal relacionada às suas origens.

"Há momentos em que fico muito frustrada, porque sou uma das poucas mulheres da minha família que conseguiu entrar na faculdade. Minha mãe e a família dela vieram de uma realidade de extrema pobreza, com pouca educação. Meus pais lutaram muito para que eu tivesse acesso a uma boa escola, mudando-se do Bronx para Nova Jersey. Cada conquista foi motivo de orgulho, especialmente para a minha avó", desabafa.

A atriz ainda afirma que na visão dela é muito triste ter isso apagado por invenções da internet. Além disso sente que teve seu esforço apagado. "É muito triste, no fim acabo levando isso muito a sério", completa.

O boato, que começou em 2015 como uma piada em grupos de fãs de Glee, acabou ganhando proporções inesperadas ao longo dos anos. Mesmo já tendo sido desmentido por colegas e por ela mesma, o assunto vira e mexe volta à tona nas redes sociais.

