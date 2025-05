Rei Charles III é um bom vizinho? "Ele nunca está parado"

© Getty Images

O rei Charles III costuma aproveitar seus momentos de folga longe da agenda oficial no Sandringham Estate, propriedade localizada em Norfolk, na Inglaterra. O local é um dos refúgios preferidos do monarca, que costuma passar ali não apenas os feriados de Natal, mas também diversos fins de semana ao longo do ano.

A poucos quilômetros da residência real vive David Cholmondeley, o sétimo marquês de Cholmondeley, que em entrevista ao jornal The Telegraph descreveu Charles como um vizinho ativo e agradável.

“Ele nunca está parado”, comentou o aristocrata, ao destacar o envolvimento constante do rei em atividades ao ar livre. “É um vizinho maravilhoso, e às vezes nos encontramos. Ele adora Norfolk, gosta da tranquilidade daqui e de plantar árvores”, completou.

Sandringham é uma das propriedades privadas da família real britânica e tem sido um dos locais mais tradicionais para celebrações natalinas da realeza.

