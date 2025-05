Bonner explica desconforto de Ilze Scamparini no JN e elogia profissionalismo da repórter

© Reprodução- Tv Globo

(FOLHAPRESS) - Frio e uma lesão no joelho foram, segundo William Bonner, os motivos que levaram Ilze Scamparini a ter uma participação polêmica no Jornal Nacional na noite anterior. Durante o telejornal da Globo desta quinta-feira (8), o apresentador elogiou a setorista do Vaticano da emissora e explicou o aparente mau humor da colega, que viralizou nas redes sociais.

Bonner começou seu relato logo após uma reportagem de Ilze: "Quero começar agradecendo mais uma vez à Ilze pela demonstração de profissionalismo que deu ontem aqui comigo. Mesmo enfrentando um tratamento longo e doloroso por causa de uma lesão no joelho", destacou. "Ilze ficou com a gente até o fim do JN, enfrentando também um frio de 14 graus -e ela não estava de casaco", observou.

Ilze não estava ao lado de Bonner na edição histórica sobre a escolha do papa Leão 14, mas o âncora do JN continuou: "E isso só faz aumentar a nossa admiração por essa colega e pela forma como ela exerce a nossa profissão".

A interação entre os dois jornalistas na quarta-feira chamou a atenção dos telespectadores -ela parecia desconfortável durante a transmissão. Em certo momento, William Bonner agradeceu a Ilze pela participação e tentou se aproximar dela, colocando a mão em seu ombro. "Mas eu não vou explorar você, exigir que esteja comigo todas estas noites", comentou o apresentador.

Ilze, no entanto, não manteve contato visual com o âncora, se esquivou do gesto e desejou um "boa noite" antes de Bonner chamar Renata Vasconcellos nos estúdios da Globo, no Rio de Janeiro.

Leia Também: Quanto ganha um papa? Onde mora? Veja respostas a dúvidas frequentes sobre os papas