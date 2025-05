Mãe do filho de Liam Payne não tem direito a nenhum centavo da herança

© Getty

A fortuna de Liam Payne, avaliada em cerca de 28 milhões de euros (aproximadamente R$ 176 milhões), será destinada integralmente ao seu filho Bear, de apenas 8 anos. O artista britânico, conhecido por integrar a boy band One Direction, faleceu no ano passado, aos 31 anos, sem deixar testamento.

Segundo informações divulgadas pelo site Page Six, a gestão do patrimônio ficará a cargo da ex-parceira de Payne e mãe da criança, Cheryl, juntamente com um advogado. Ambos atuarão como administradores legais até que Bear atinja a maioridade.

"É tudo para o Bear", afirmou uma fonte próxima à família. "Mais ninguém fica com nada", completou.

Mesmo com o controle sobre os bens, Cheryl e o advogado não poderão utilizar livremente os recursos — ou seja, não têm autorização para gastar o dinheiro em nome próprio, mas apenas para preservar e gerir o patrimônio em benefício da criança.

Antes de falecer, Liam Payne pagava uma pensão mensal de 9 mil euros (cerca de R$ 56.700) a Cheryl para auxiliar na criação do filho. Além disso, a cantora também tinha acesso a um cartão de crédito bancado por Payne para cobrir despesas adicionais relacionadas à educação e bem-estar de Bear.

