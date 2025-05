Filho de Luciano Huck termina namoro com influencer após polêmica

© AgNews - Natalia Rampinelli

Benício Huck, filho dos apresentadores Angélica e Luciano Huck, teria encerrado seu relacionamento com a influenciadora digital Duda Guerra após pouco mais de um ano de namoro. A informação foi divulgada pelo colunista Leo Dias e aponta que o término teria sido motivado pela recente exposição nas redes sociais, envolvendo um desentendimento entre Duda e outras influenciadoras adolescentes.

Segundo a coluna, Benício teria se incomodado com a repercussão da polêmica e optado pelo rompimento. Nas redes sociais, internautas notaram que ele arquivou uma foto com Duda, que também apareceu sem a aliança em publicações feitas na última quarta-feira (7). No entanto, a joia voltou a aparecer em vídeos publicados por ela na quinta-feira (8), aumentando a especulação sobre o status do relacionamento.

A reportagem do Terra tentou contato com as assessorias de Duda Guerra e da família Huck, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto para manifestações.

Entenda a polêmica

A controvérsia começou durante uma viagem de influenciadores adolescentes a Gramado (RS), da qual Duda Guerra participou. Segundo relatos da tiktoker Antonela Braga, Duda teria sido grosseira ao reagir a um pedido para seguir uma conta privada de Benício no Instagram, voltada apenas a amigos próximos.

A situação gerou debates nas redes sociais e levou Duda a se pronunciar. Ela explicou que apenas questionou Antonela sobre o pedido, mas negou ter sido agressiva ou feito a abordagem diante de outras pessoas, como a tiktoker alegou.

O caso ganhou ainda mais repercussão após internautas perceberem que o perfil de Angélica, mãe de Benício, havia curtido um comentário com críticas à nora. A apresentadora se manifestou posteriormente, afirmando que a curtida foi um engano cometido por sua equipe, enquanto moderava mensagens ofensivas sobre o casal.

