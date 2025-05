Vocalista do 3 Doors Down é diagnosticado com câncer em estágio 4

© Getty

Brad Arnold, de 46 anos, vocalista da banda norte-americana de rock alternativo 3 Doors Down, revelou nesta quarta-feira (7) que foi diagnosticado com um câncer renal do tipo carcinoma de células claras, já em estágio quatro, com metástase no pulmão. A notícia foi compartilhada nas redes sociais da banda, que também anunciou o cancelamento da turnê nos Estados Unidos prevista para começar em 16 de maio, em Daytona Beach, na Flórida.

"Tenho uma notícia difícil para dividir. Estive doente nas últimas semanas, fui ao hospital, fiz exames e recebi o diagnóstico de carcinoma de células claras. Ele já se espalhou para o pulmão e está em estágio quatro, o que, obviamente, não é nada bom", disse o cantor em vídeo publicado nas redes.

Apesar da gravidade do quadro, Brad demonstrou fé e otimismo. "Mas sabem de uma coisa? Nós servimos a um Deus poderoso, e Ele pode vencer qualquer coisa. Não estou com medo. Honestamente, não estou assustado", declarou.

Na legenda do vídeo, a banda fez referência à música “It’s Not My Time”, lançada em 2008, sugerindo que a canção agora ganha um novo significado para o vocalista. “Obrigado por todas as memórias até aqui. Agora, realmente acredito que 'It’s Not My Time' é a minha música. Vai ser uma batalha, então precisamos dos nossos guerreiros de oração! Obrigado por serem os melhores fãs do mundo. Amamos vocês!”, escreveu o grupo.

O 3 Doors Down é conhecido mundialmente por sucessos como “Kryptonite”, “Here Without You” e “When I’m Gone”, que marcaram o rock dos anos 2000. A banda ainda não informou se haverá nova data para os shows cancelados.

