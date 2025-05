Kate Middleton reaparece com vestido que remete ao estilo de Lady Di

© Getty Images

Durante a cerimônia que marcou os 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial, realizada na Abadia de Westminster na quinta-feira (8), Kate Middleton chamou atenção não apenas por sua elegância, mas também por uma escolha de look cheia de significado. A princesa de Gales reutilizou um vestido da estilista Alessandra Rich, mas o destaque foi para a semelhança com um visual icônico da princesa Diana, sua falecida sogra.

O modelo midi branco com bolinhas pretas lembrou a peça usada por Lady Di em 1988, durante as corridas de cavalos em Royal Ascot. Na ocasião, Diana combinou o vestido com um chapéu de aba larga e saltos altos no mesmo tom, marcando mais um de seus visuais clássicos e atemporais.

A imprensa internacional chegou a especular que o look de Kate foi uma homenagem discreta à ex-mulher do rei Charles III, reforçando os laços simbólicos entre as duas figuras da monarquia britânica.

Além do vestido, Kate também usava brincos que pertenceram à princesa Diana, reforçando ainda mais o tom emocional da ocasião e o tributo à sogra que nunca conheceu pessoalmente, mas cuja memória segue viva na história da família real.

