Neymar é criticado após comentário em foto sensual de Marina Ruy Barbosa

© Reprodução / Instagram

Um comentário feito por Neymar em uma foto de Marina Ruy Barbosa voltou a repercutir nas redes sociais nesta quinta-feira (8). A atriz, de 29 anos, havia publicado a capa de um ensaio para a V Magazine, tornando-se a primeira brasileira a estampar a revista internacional de moda. Entre os famosos que elogiaram o trabalho, Neymar, de 33 anos, comentou com um emoji da bandeira do Brasil seguido de palmas.

A interação foi suficiente para gerar reações diversas entre os internautas. Muitos usuários apontaram que, por estar em um relacionamento, Neymar não deveria comentar fotos sensuais de outras mulheres. Alguns chegaram a criticar diretamente Bruna Biancardi, atual namorada do jogador, por supostamente tolerar esse tipo de atitude. "O Neymar tem a vida que homem safado pede a Deus. Pode trair e pode comentar em foto de mulher seminua", disse uma usuária. "Ela já aceitou coisa muito pior dele", escreveu outra.

Neymar e Bruna Biancardi enfrentaram uma separação no passado após o jogador admitir uma traição. Na ocasião, ela estava grávida da primeira filha do casal, Mavie, atualmente com um ano e cinco meses. Durante o rompimento, Neymar se envolveu com Amanda Kimberly, com quem teve outra filha, Helena, de dez meses.

Atualmente, Neymar e Bruna aguardam a chegada de mais uma menina, que se chamará Mel. Além de Mavie e Helena, o jogador também é pai de Davi Lucca, de 13 anos, fruto do relacionamento com Carol Dantas. Até o momento, nenhum dos envolvidos comentou publicamente sobre a polêmica nas redes sociais.



[Legenda]© Reprodução / Instagram [Legenda]© Reprodução / Instagram [Legenda]© Reprodução / Instagram



Leia Também: Trocas polêmicas: Famosos que deixaram seus parceiros por supostos amantes