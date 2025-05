Em momento inusitado no Rio, baterista do System Of A Down ajuda idosas a descer de táxi

© Getty Images

System Of A Down

ADRIELLY SOUZA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No meio da correria típica do Rio de Janeiro, uma cena inesperada chamou a atenção de quem passava no Leblon na última quarta-feira (7): John Dolmayan, baterista da banda System Of A Down, protagonizou um gesto de gentileza ao ajudar duas senhoras a desembarcarem de um táxi em plena rua lotada de fãs.

O músico estava a caminho de um Meet & Greet em uma livraria na zona sul da cidade, e mesmo acompanhado pela equipe, parou para prestar auxílio às idosas.

O momento foi registrado por Beatriz Leal, 25, que estava na fila para o evento junto com a mãe. "Eu sou fã desde os sete anos. Quando anunciaram a vinda da banda para o Rio, me organizei toda para garantir meu ingresso para o show", contou ela à reportagem.

"Ia ter um encontro com a banda em uma livraria do Leblon. Na quarta, estava marcada a sessão de fotos e autógrafos às 16h. Quando a equipe chegou, minha mãe gravou ele descendo da van, e, na mesma hora, um táxi parou do lado com duas senhorinhas". Ela ainda revela que John prontamente foi ajudar as mulheres a desembarcar e que os fãs que estavam lá adoraram a cena.

De acordo com Beatriz, as idosas nem perceberam que estavam diante de um astro do rock. "Elas saíram do carro muito felizes com a gentileza. Não tinham ideia de quem ele era. Foi lindo de ver", disse.

A ação rápida e espontânea de Dolmayan virou assunto nas redes sociais e conquistou diversos elogios. O usuário @Rocktrês escreveu em uma publicação: "Isso diz muito sobre o artista, mais do que palavras". Larissa Couto concordou: "Orgulho demais de ser fã de pessoas como ele".

John Dolmayan está no Brasil junto com o System Of A Down, os donos de hits como "Toxiticy" e "B.Y.O.B.", e já realizaram duas apresentações em território nacional: Uma em Curitiba que ocorreu na noite de terça-feira (6) e outra no Rio de Janeiro, que aconteceu quinta-feira (8).

Ainda restam três apresentações em São Paulo, onde a banda se apresenta neste fim de semana. A abertura do show ficará a cargo da banda Ego Kill Talent.