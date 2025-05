'Não tinha noção do que era doutrina espírita', diz Antonio Fagundes sobre 'A Viagem'

© <p>Tv Globo</p>

ALEXANDRE BARRETO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Antonio Fagundes, 76, relembrou o contato que teve com o espiritismo por causa da novela "A Viagem", que volta ao ar na segunda-feira (12) no Vale a Pena Ver de Novo, da Globo. Na trama, ele que interpreta o advogado Otávio Jordão, que é par romântico da protagonista Diná (Christiane Torloni).

"Eu confesso que não tinha a menor noção do que era a doutrina espírita", afirma o ator. "Li a obra do [Allan] Kardec e troquei ideia com alguns colegas que já tinham conhecimento disso. Isso foi uma coisa que realmente mudou a minha vida"

A trama escrita por Ivani Ribeiro foi exibida originalmente em 1994 e se destacou pelos temas como reencarnação e vida após a morte. O ator classificou a novela como um importante marco em sua carreira e diz que o público continua interessado na história, mesmo 30 anos depois de sua estreia.

"Ela tem sido marcante. As pessoas, mesmo aquelas que já viram a novela, voltam a rever", disse. "A novela mexe com as pessoas, mesmo com aquelas que não seguem a doutrina, porque ela te dá esperanças de que a vida continua, de que você pode se encontrar com os entes queridos."

Na nova exibição, o público poderá rever o casal formado por Otávio e Diná. Trinta anos depois das gravações, Fagundes e Torloni estão juntos novamente em cena. Os dois atuam na peça "Dois de Nós", de Gustavo Pinheiro, atualmente em turnê pelo Brasil.

A parceria no teatro, segundo o ator, foi combinada ainda nos bastidores da novela, nos anos 90, mas só agora pode ser concretizada. "A gente estava se prometendo há muito tempo fazer teatro juntos", disse. "Está sendo maravilhoso ter conseguido cumprir essa nossa promessa."

Segundo a Globo, "A Viagem" foi uma das novelas mais pedidas pelo público para retornar às telinhas. A reprise substitui "Tieta" na programação vespertina da emissora e faz parte das ações comemorativas pelos 60 anos da Globo.

Além da peça "Dois de Nós", Fagundes atualmente grava a continuação da série "O Mundo da Lua", na TV Cultura, com estreia prevista para o fim de junho. Ele também aparece em breve no longa "Maldito Benefício", no qual também trabalhou como produtor.