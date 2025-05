Juliette é recontratada pela Globo e passa a ser integrante fixa do Saia Justa

© <p>Tv Globo / Fábio Rocha</p>

ANAHI MARTINHO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Globo anunciou nesta sexta-feira (9) a recontratação da campeã do BBB 21, Juliette Freire. Ela ficará fixa no quadro de apresentadoras do Saia Justa (GNT) a partir de 14 de maio.

O time do programa passa a ser formado pela âncora Eliana, a recém-chegada Erika Januza e as já veteranas Bela Gil e Tati Machado.

"Estou muito feliz de estar de volta à Globo, lugar onde tudo começou e me trouxe tantas alegrias. Agora, vou dar meu melhor e retribuir ao público tudo que recebi. O Saia Justa era um sonho antigo e vai ser uma honra compor o elenco de um programa tão visionário e atual, ao lado dessas mulheres maravilhosas", falou Juliette, em comunicado enviado à imprensa.

"Chego para contribuir neste programa que promove debates tão necessários. Me sinto realizada", comemorou a ex-BBB, que já esteve no Saia Justa Verão, em 2023, e na Casa de Verão da Eliana em 2025.

No comunicado, a emissora afirma que também passa a ser a responsável por gerenciar a carreira de Juliette nas plataformas digitais.

'FAZ PUBLI VIRAR TREND'

Por meio da ViU, área de projetos publicitários em marketing de influência da Globo, a emissora fica à frente da "estratégia comercial multiplataforma" de Juliette. "A criação, veiculação e gerenciamento dos conteúdos desenvolvidos com o mercado publicitário passam a ser geridos pela ViU", diz a nota.

"A chegada da Juliette fortalece ainda mais o nosso casting com uma personalidade conhecida por todos os brasileiros, que sabe construir comunidade e engajar de forma genuína nas redes. Ela conversa com diferentes públicos, gera identificação real e faz até publi virar trend, um diferencial poderoso para marcas que querem relevância e conexão de verdade", diz Mari Lima, head de talentos para marketing de influência na ViU.

"Estamos muito contentes com essa nova formação, que reforça a vocação do Saia em proporcionar entretenimento com conversas leves e relevantes para o público", afirma Patricia Koslinski, head de conteúdo e variedades em produtos e serviços digitais da Globo.

A nova temporada do Saia Justa vai ao ar toda quarta-feira, às 22h30, no GNT e no Globoplay.