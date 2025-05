Este é um dos visuais mais deslumbrantes que Kate usou recentemente

© Getty Images

Kate Middleton mais uma vez mostrou por que é considerada uma das mulheres mais icônicas da realeza.

Nesta quinta-feira, dia 8, a princesa de Gales encantou com a escolha do look para um concerto em homenagem ao VE Day, data dedicada aos veteranos de guerra.

Para a ocasião, Kate apostou em um conjunto totalmente branco, composto por saia e blazer. As joias — neste caso, pérolas — e o laço no cabelo completaram o visual com um toque extra de elegância.

Veja as fotos na galeria.

Leia Também: Juliette é recontratada pela Globo e passa a ser integrante fixa do Saia Justa