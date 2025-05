Em meio a polêmica Angélica expõe regras para preservar os filhos

© Reprodução / TVGlobo / Instagram

Em entrevista ao podcast “MaterniDelas”, apresentado por Tatá Estaniecki e Cláudia Raia, Angélica Ksyvickis compartilhou detalhes sobre a criação dos filhos Joaquim, Benício e Eva. A apresentadora revelou como ela e o marido, Luciano Huck, lidam com a exposição midiática dos filhos, especialmente considerando que ambos cresceram sob os holofotes.

Segundo Angélica, a prioridade sempre foi preservar a privacidade das crianças, estabelecendo regras claras desde o nascimento. "Eles nasciam e a gente sempre tinha uma regrinha assim: nasceu, quando fez três meses, é capa de revista e todo mundo conhecia. Recolhe de novo", explicou. A apresentadora também contou que evitava expor os filhos de forma contínua, mas não os escondia: “Um paparazzi pegou uma foto? Tá tudo certo! Mas a gente também não ficava alimentando essa imagem".

Ao longo da conversa, Angélica detalhou como a falta de interesse dos filhos mais velhos, Joaquim e Benício, pelo meio artístico foi algo natural. "Nunca quiseram, nem nada perto disso", afirmou. A apresentadora também destacou que o casal deu liberdade para que os filhos escolhessem suas próprias trajetórias, sem forçar ou antecipar decisões.

Já a caçula, Eva, demonstra uma inclinação diferente. “Desde pequena sempre falou que queria”, revelou Angélica. Apesar disso, o casal mantém uma postura cuidadosa para que as escolhas da filha também sejam feitas com consciência e no momento certo. "A gente não queria forçar ou antecipar nada", concluiu a apresentadora.

