Katy Perry não sabe dançar? Cantora reage a críticas

© Getty Images

Katy Perry fez questão de dançar de propósito para mandar um recado aos “haters”.

Durante a turnê The Lifetimes Tour, a cantora estava se apresentando com a música Last Friday Night (TGIF) quando parou e começou a dançar com os braços e as pernas esticados, em um movimento parecido com um polichinelo. Em seguida, declarou: “Mostrem isso pra quem disser que eu não sei dançar.”

Logo depois, Katy virou de costas para o público e levantou a saia. Veja as imagens:

Leia Também: Justin Bieber afirma ser egoísta ao fazer desabafo nas redes sociais