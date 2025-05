'Fico buscando o propósito de enfrentar tudo isso', diz Preta Gil

© Instagram_pretagil

Preta Gil abriu o coração ao relembrar os últimos dois anos marcados por desafios pessoais e de saúde. A cantora enfrentou o diagnóstico de um adenocarcinoma no intestino, o término de um casamento de oito anos e a exposição pública de uma traição. Apesar das adversidades, ela destacou o apoio da família, amigos e a importância da saúde mental. “Achei que não fosse suportar tanta dor. Fui salva pela minha fé e pelo amor dos meus amigos e da minha família”, afirmou.

Nesta semana, Preta foi anunciada como vencedora do Prêmio Faz Diferença 2024, na categoria ELA, reconhecimento que chega às vésperas de sua viagem aos Estados Unidos para dar continuidade ao tratamento iniciado no Brasil. A cantora valorizou o impacto positivo que pequenas ações podem ter no cotidiano das pessoas. “Fazemos diferença dando bom dia, agradecendo, coisas pequenas que mudam o dia de alguém”, declarou.

Preta também destacou a importância de compartilhar sua história como forma de conscientização. “Desde o início da minha luta contra o câncer, fico buscando o propósito de estar passando por isso tudo. Entendi que um deles era levar informação e, com a minha história, fazer diferença na vida de outras pessoas”, disse, ao reforçar a relevância dos exames preventivos e do acesso a informações sobre tratamentos em estágios avançados da doença.

Sobre o prêmio, a cantora afirmou que ele simboliza a decisão certa de expor suas vulnerabilidades e desafios. “Esse prêmio mostra que eu fiz a escolha certa em dividir com as pessoas minhas vulnerabilidades e meu sofrimento, com a cabeça erguida”, concluiu, emocionada com o reconhecimento de sua trajetória e de seu impacto na vida de outros.

Leia Também: Katy Perry não sabe dançar? Cantora reage a críticas