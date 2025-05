'Cavalinho de pau': MC Ryan é detido por depredar estádio em Piracicaba

© <p>AgNews/Victor Chapetta </p>

O cantor MC Ryan, 24, foi detido na madrugada deste sábado (10) após realizar manobras de "cavalo de pau" no gramado do Estádio Barão da Serra Negra, em Piracicaba (SP). O incidente ocorreu pouco antes de um show marcado para a noite anterior. As manobras danificaram o campo, gerando acusações de depredação por parte do contratante do evento.

Segundo relatos do artista, ele não viu risco nas manobras realizadas e ficou inconformado com a decisão do contratante de envolver a polícia. “Acabei dando um cavalinho de pau lá e o contratante chamou a polícia. Estou na delegacia para prestar depoimento. Só vou prestar esclarecimento”, disse o cantor em suas redes sociais. Ele afirmou que houve uma tentativa de negociação para cobrir os danos, incluindo o pagamento parcial de R$ 20 mil, mas o contratante acionou a polícia mesmo assim.

De acordo com o boletim de ocorrência, MC Ryan tentou fugir ao ser informado de que precisaria arcar com os custos dos danos causados ao estádio. O caso foi registrado como "dano, dirigir sem permissão ou habilitação e perigo à vida ou saúde de outrem". A Polícia Civil confirmou que o cantor foi preso em flagrante e permanece à disposição da Justiça.

O cantor afirmou ter aceitado pagar R$ 70 mil para encerrar a questão, alegando que valores iniciais exigidos pelo contratante eram desproporcionais. “Primeiro pediu R$ 1 milhão, depois R$ 250 mil, e finalmente R$ 70 mil. Mandei R$ 20 mil e ele fez o escarcéu”, declarou. A Polícia Civil segue investigando o caso.

