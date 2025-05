Selton Mello comemora vitória contra o cigarro: 'Três anos sem fumar e acredite, é possível'

© Getty

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Selton Mello usou as redes sociais neste sábado (10) para contar aos seguidores que está há três anos sem fumar. O ator, que interpretou Rubens Paiva no longa "Ainda Estou Aqui" – vencedor do Oscar 2025 de Melhor Filme Estrangeiro –, disse se sentir vitorioso na luta para largar o vício. "Uma vitória pessoal bem grande, e falo publicamente porque pode inspirar alguém. Foram 25 anos fumando. Fumando muito."

O ator relembrou as dificuldades enfrentadas assim que decidiu parar de fumar: "O início foi muito difícil, desesperador. Muita ansiedade, fissura... mas não impossível. Passei a comer bem mais, engordei bastante, mas sabia que depois eu ia equilibrar isso. Tudo valia a pena", contou.

Mello também não escondeu que uma das coisas que mais o ajudaram a largar o cigarro foi o cheiro: "A percepção de que aquilo fede muito! Quando via alguém fumando, eu me aproximava, para testar se teria vontade – e o que sentia era repulsa. Isso me ajudou muito mesmo!", explicou. "Se você é fumante, você cheira mal. Não adianta perfume e chiclete, você está impregnado."

Por fim, Mello destacou que tem "o fôlego renovado" e reforçou: "Foram 25 anos de um casamento fedido. Ah! Fedido e feliz! O desgraçado é tão sorrateiro, fedidinho do mal, que não me espantaria se voltasse a fumar amanhã! Entendeu? Máximo respeito." E completou: "Não digo que sou ex-fumante. Estou sem fumar há três anos. Me sinto bem melhor e acredite, é possível."

