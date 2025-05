Netinho anuncia retorno aos palcos em meio a tratamento contra câncer

© Leo Marinho/ AgNews

ANA CORA LIMA

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Em tratamento contra um câncer no sistema linfático, o cantor Netinho, 58, usou as redes sociais neste sábado (10) para anunciar que pretende retornar aos palcos. O intérprete de "Mila" não cravou uma data, mas revelou que já está negociando uma apresentação com produtores de Aracaju, capital de Sergipe. "Estamos programando a data para o meu retorno aos shows. Axé raiz puro, sem qualquer vulgaridade ou baixaria. Só muita alegria positiva e muita autoestima elevada", adiantou.

Netinho ressaltou que o show não acontecerá de imediato. Ele explicou que ainda está na metade do tratamento de quimioterapia e, em seguida, passará por um transplante de medula óssea. "Será sem a necessidade de doador, de mim para mim mesmo", informou.

O transplante de medula óssea é um procedimento essencial no tratamento de doenças graves do sangue e do sistema imunológico, como leucemias, linfomas, aplasia de medula, síndromes de imunodeficiência e mieloma múltiplo. O processo consiste na substituição da medula óssea doente ou comprometida por uma saudável.

Esse transplante pode ser autogênico, quando a medula vem do próprio paciente – como no caso citado pelo cantor baiano. Já o transplante alogênico é realizado com células de um doador compatível.

Netinho recebeu o diagnóstico em março, após se afastar do Carnaval para realizar exames. Desde então, já passou por três etapas de quimioterapia e afirmou estar reagindo bem ao tratamento. "No que eu puder, vou fazer de tudo para desmistificar esse tipo de tratamento médico, que estou enfrentando com coragem, fé, muita paz, tranquilidade, ausência de pressa, honra, gratidão e disciplina", escreveu em uma publicação recente no Instagram.