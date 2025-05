Xamã e Sophie Charlotte posam juntos em clima de romance em Paris

© Reprodução

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Três meses após anunciarem o fim do namoro, Xamã, 35, e Sophie Charlotte, 36, apareceram novamente juntos em clima de romance. Neste sábado (10), o cantor publicou uma foto beijando a atriz em frente à Torre Eiffel, em Paris, na França. Como trilha sonora da postagem, ele escolheu a canção "La Vie en Rose", da cantora francesa Édith Piaf (1915-1963).

Xamã já estava na Europa há alguns dias. Na semana passada, compartilhou uma sequência de imagens em que aparecia em Lisboa, capital de Portugal. Ao que tudo indica, Sophie foi ao encontro do cantor.

Na saída da festa de 60 anos da Globo, no final de abril, a atriz foi vista deixando o local ao lado de Xamã. Os dois caminharam juntos até um carro no final do estacionamento, mas se separaram ao perceberem a presença de jornalistas.

Eles assumiram o relacionamento em julho de 2024 e anunciaram o término em fevereiro deste ano. Durante o Carnaval, Sophie confirmou o fim do relacionamento, que teve início nos bastidores da novela "Renascer"(2024). "Estou solteira, não estou mais com o Xamã. Nos separamos, mas respeito e amo muito ele", disse na ocasião a atriz.