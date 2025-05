Morre Johnny Rodriguez, estrela da música country, aos 73 anos

© Getty Images

Morreu a estrela da música country Johnny Rodriguez, aos 73 anos. A informação foi confirmada pela família.

Nascido no Texas em 1951, o artista faleceu na sexta-feira, 9 de maio, após ter sido internado em uma unidade de cuidados paliativos, segundo o site Saving Country Music, citado pela revista People.

"É com profunda tristeza que anunciamos a morte do nosso amado Johnny Rodriguez, que nos deixou no dia 9 de maio, cercado pela família", escreveu sua filha, Aubry, nas redes sociais.

"Meu pai não era apenas uma lenda da música, cuja arte tocou milhões de pessoas no mundo todo, mas também um marido, pai, tio e irmão muito amado, cujo calor, senso de humor e compaixão marcaram profundamente todos que o conheceram. Estamos muito gratos pelas demonstrações de carinho e apoio dos fãs, colegas e amigos neste momento de luto", completou ela, pedindo privacidade para a família.

"Embora o mundo tenha perdido um talento extraordinário, nós perdemos alguém insubstituível — e pedimos privacidade enquanto enfrentamos juntos essa dor", finaliza o comunicado.

De acordo com o Saving Country Musi, quando tinha 21 anos, Johnny Rodriguez mudou-se para Nashville para apostar na carreira no mundo da música, onde assinou contrato com a Mercury Records. Entre os vários temas de sucesso, destacam-se 'Ridin' My Thumb to Mexico' ou 'That's the way Love Goes'. Em 2007 foi introduzido no Hall da Fama da Música Country do Texas.

O artista deixa a filha Aubry, de 27 anos, que é fruto da relação com a segunda mulher, Debbie McNeely.

