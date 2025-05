Marrone cai do palco em show e bate a cabeça; vídeo

© Reprodução / Instagram

Na noite de ontem, durante uma apresentação no Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia (GO), Marrone, 60, da dupla sertaneja Bruno e Marrone, sofreu um acidente ao cair do palco. O cantor se distraiu durante a performance da turnê "Inevitável - A Festa" e não percebeu o final do espaço, o que resultou na queda. Após o incidente, Bruno encerrou o show para acompanhar o colega. "Ele bateu a cabeça, mas ele está bem. Está consciente, não está mal. Gente, fiquem com Deus, obrigado por tudo. Que Deus abençoe todos nós. O Marrone vai ficar bem", disse Bruno ao público.

O cantor foi prontamente socorrido e precisou levar pontos na testa. Bruno, em vídeo publicado no Instagram durante a madrugada, atualizou os fãs sobre o estado de saúde do parceiro, garantindo que Marrone estava bem e recuperado. "Está tudo certo com o Marrone, graças a Deus. O Marrone caiu do palco e quase me matou do coração, meu Deus do céu. Mas não aconteceu nada com ele, só deu uns pontinhos na testa. Conversou comigo já, está tudo bem", afirmou.

Apesar do susto, a dupla tranquilizou os fãs e agradeceu o apoio recebido. Bruno destacou que Marrone já está "ótimo" e garantiu que o acidente não trará consequências graves. "Graças a Deus tá tudo certo, tá bom? Obrigado a vocês aí. O Marrone está ótimo", completou. Não foram divulgadas informações sobre possíveis mudanças na agenda de shows da turnê.