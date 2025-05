Miley Cyrus quebra silêncio sobre suposto desentendimento com a família

© Getty Images

Miley Cyrus decidiu quebrar o silêncio para desmentir os rumores de que estaria brigada com a família. A cantora fez uma publicação nos stories do seu Instagram neste sábado, dia 10 de maio, comentando sua relação com os familiares.

“Raramente comento rumores, mas eu e minha mãe [Tish] somos muito próximas para que algo nos afaste”, começou destacando.

“Ela é minha melhor amiga. Como muitas mães, ela não sabe usar o celular e, de alguma forma, acabou deixando de me seguir – simples, coincidência e sem importância”, explicou a cantora.

Na mesma postagem, Miley também falou sobre a relação com o pai, Billy Ray: “Meu pai e eu enfrentamos nossos desafios ao longo dos anos. Agora, aos 30 anos, minha prioridade é a família. Estou em paz sabendo que pontes foram reconstruídas e que o tempo trouxe cura.”

© Instagram_mileycyrus

Por sua vez, Tish, entre 'risos', disse nas redes sociais sobre ter deixado de seguir a filha: "Não fiz isto. Não sei o que aconteceu. Não faço ideia de como é que isto aconteceu, mas já está resolvido."

"Nunca deixaria de seguir a Miley, eu e ela somos tão próximas quanto sempre fomos. Ponto final", frisou ainda, segundo o Mirror.

Leia Também: Xamã e Sophie Charlotte posam juntos em clima de romance em Paris