Famosos celebram Dia das Mães com homenagens nas redes sociais

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Famosos têm usado as redes sociais neste Dia das Mães para homenagear suas progenitoras. Além delas, muitos têm feito referências às parceiras, que também são mães.

Dentre eles o ator Nicolas Prattes, que em seu perfil no Instagram reverenciou tanto a mãe, Giselle, quanto a esposa, Sabrina Sato. "Duas mães transformaram minha vida. Uma me ensinou a ser quem sou. A outra me ensina todos os dias o que é amor multiplicado", publicou.

Zé Felipe foi no mesmo embalo e lembrou da mãe dele, Poliana, e da mulher, Virginia Fonseca, que com ele tem três filhos. "Vocês são força, determinação e amor. Sorte a minha poder conviver com vocês todos os dias."

Sabrina Sato se derreteu por Zoe, sua herdeira com Duda Nagle. "Ser mãe da Zoe é a maior aventura da minha vida, é viver no improviso e na reinvenção diária", postou.

A atriz e apresentadora Tata Werneck publicou um carrossel de imagens com a mãe, Claudia, e fez uma declaração. "Eu vou cuidar de você, sempre! Eu vou sempre retribuir seu esforço por mim. Vou te encher de amor."

Fernanda Paes Leme celebrou o fato de ter gerado uma vida. "O tempo me fez filha, mãe e ver minha mãe virar avó. Feliz Dia das Mães para quem carrega, para quem cuida, para quem é, foi e continua, do seu jeito."

Mulher de Neymar, Bruna Biancardi se derreteu pela pequena Mavie. "Durante quase dois anos, os meus dias começaram e terminaram com você. Você preencheu meus dias com a sua luz, meu colo foi só seu, e meu coração também."