Claudia Rodrigues fala sobre vida e relação com empresária

Diagnosticada com esclerose múltipla há 25 anos, a atriz Claudia Rodrigues, 54, segue como uma voz ativa para outras pessoas que convivem com a mesma condição. Desde que anunciou o diagnóstico em 2000, ela se dedicou aos cuidados com a saúde e se afastou da televisão. "Por incrível que pareça, me sinto cada vez melhor. Acordo bem a cada dia seguindo os protocolos. Mas tenho altos e baixos... Mais altos do que baixos!", disse Claudia em entrevista neste sábado (9).

Atualmente, Claudia realiza palestras ao lado de sua noiva e ex-empresária, Adriane Bonato, compartilhando suas experiências com a doença. “Eu vou fazer graça da minha desgraça (risos). Com bom humor, falo coisas que já fiz, as que venho mudando. Eu era louca em chocolate, mas hoje não posso comer mais. Quer dizer, até como, mas outro tipo, amargo", contou. A atriz também destacou que sua rotina inclui fisioterapia e que se sente um exemplo de superação: "Sou um exemplo de superação e estou vencendo a esclerose."

Claudia e Adriane estão juntas desde 2022. A relação, que começou como uma amizade, evoluiu para um noivado, e Claudia não economizou palavras ao descrever o impacto de Adriane em sua vida. "Sempre transei com homem e achei que pegar mulher seria uma coisa passageira. Mas sou completamente apaixonada, não vivo sem ela", revelou. A atriz ainda afirmou que deve à companheira sua força para seguir em frente: "Só estou viva por 'culpa' da Adriane."

