Gustavo Mioto chama Luísa Sonza de 'desagradável'

© Reprodução / YouTube

LEONARDO VOLPATO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Alerta de treta. O sertanejo Gustavo Mioto contou no Sabadou (SBT) que já discutiu com Luísa Sonza. A revelação foi feita a Virginia Fonseca após ela perguntar se o cantor teria algum desafeto.

Segundo ele, uma piada mal colocada teria sido o motivo do bate-boca. "Uma pessoa já foi desagradável comigo. Aconteceu. Foi a Luísa Sonza", começou ele antes de falar mais detalhes.

"Foi um momento desagradável. Não tinha intimidade e ela foi fazer uma brincadeira que não podia e que não devia. Rolou um bate-boca rápido, uma alfinetada", emendou.

De acordo com Mioto, essa não teria sido a única vez que um desentendimento entre ambos aconteceu. "Não sei se é uma pessoa desagradável, porque nunca convivi com a Luísa, mas a situação foi. Quando me perguntam [sobre alguém que foi desagradável comigo] isso que me vem na cabeça", disse.

A cantora não se manifestou nas redes sociais sobre o episódio.