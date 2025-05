Marrone 'passa bem' após bater com a cabeça no palco em show, mas permanece internado

© Getty Images

(FOLHAPRESS) - O cantor Marrone, da dupla com Bruno, teve seu quadro de saúde atualizado pela assessoria de imprensa na tarde deste domingo (11). Após cair e bater a cabeça no palco durante um show em Goiânia, na noite anterior, o sertanejo "passa bem" e segue internado em um hospital da capital goiana.

Marrone passou por vários exames e, apesar de não ter sofrido lesões graves na cabeça, os médicos decidiram mantê-lo internado por pelo menos 48 horas, em observação, antes de liberar a alta. "Quando estava se despedindo do público, ele se desequilibrou ao pisar em falso e acabou sofrendo a queda", informou a nota. "Marrone foi prontamente atendido pelos paramédicos e conduzido ao Hospital Albert Einstein (Goiânia). Teve um corte próximo ao supercílio e na mão esquerda."

No momento da queda, o show foi interrompido imediatamente, e Bruno apareceu bastante preocupado. Membros da equipe de produção prestaram os primeiros socorros e retiraram Marrone do palco.

Após o incidente, Bruno usou as redes sociais para tranquilizar fãs e amigos.

Ele afirmou que tudo não passou de um susto: "Está tudo certo com o Marrone. Ele caiu do palco e quase me matou do coração. Só levou uns pontinhos na testa. Conversou comigo aqui já, está tudo bem", disse o cantor.

