Gisele Bündchen mostra primeira foto do terceiro filho; "Maior presente"

No último domingo (11), Gisele Bündchen celebrou o Dia das Mães com uma publicação especial nas redes sociais. A modelo de 44 anos compartilhou pela primeira vez uma imagem do terceiro filho, fruto do relacionamento com o professor de jiu-jitsu Joaquim Valente. A foto mostra o bebê no colo da mãe, usando um pijama com a frase “amo a mamãe”.

Na legenda, Gisele explicou o motivo de seu afastamento das redes sociais desde o nascimento do bebê, em fevereiro deste ano. “Tenho estado silenciosa por aqui, mas muito ocupada vivendo a vida. Às vezes, os momentos mais lindos não são compartilhados, são simplesmente vividos”, escreveu. Ela também mencionou que tem buscado “ritmos mais lentos, conexões mais profundas e a beleza das lições que vêm com a presença”.

Emocionada, a modelo aproveitou a data para homenagear sua mãe, Vânia Maria Nonnenmacher, que faleceu em janeiro deste ano, aos 75 anos. “Hoje, no Dia das Mães, sinto especialmente a falta da minha mãe, mas meu coração está cheio. Ser mãe tem sido o meu maior presente.”

Gisele concluiu sua mensagem com uma homenagem às mães: “O amor de vocês molda o mundo de formas que as palavras não conseguem descrever. Eu vejo vocês. Eu honro vocês. Feliz Dia das Mães!”

Além do recém-nascido, Gisele Bündchen é mãe de Benjamin, de 15 anos, e Vivian, de 12, frutos de seu casamento com o ex-jogador de futebol americano Tom Brady.