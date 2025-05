Influenciadores Lucas Rangel e Lucas Bley anunciam que vão ser pais

© Reprodução / Instagram

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lucas Rangel e Lucas Bley anunciaram nesta segunda-feira (12) que estão à espera do primeiro filho. A novidade foi revelada por Rangel em suas redes sociais, em uma publicação que trouxe detalhes sobre o longo processo para realizar o sonho da paternidade.

Casados desde novembro de 2024, os influenciadores agora comemoram a nova fase como família.

"De tudo que já compartilhamos nesses anos com vocês, essa é a notícia mais maravilhosa que podemos dar: estamos esperando um bebê!", escreve Rangel, que soma quase 24 milhões de seguidores apenas no Instagram. Segundo ele, a jornada começou em janeiro de 2024 e envolveu viagens, consultas médicas e muita ansiedade até o resultado positivo, que chegou em fevereiro deste ano.

O casal preferiu manter discrição sobre a identidade da mulher que está gerando o bebê. Pelas imagens a suspeita é de que tenham recorrido ao método de útero de substituição, conhecido popularmente como barriga de aluguel, mas essa informação ainda não foi oficialmente confirmada pela assessoria de imprensa dos artistas.

No relato publicado, Rangel compartilhou a emoção do momento em que receberam a notícia. "Eu sei que estamos aguardando o exame de sangue amanhã, mas eu fiz o teste esta manhã", dizia a mensagem enviada pela mulher escolhida para participar do processo.

Atualmente, a gestação já está no quinto mês. "Deus cuidou de tudo nos mínimos detalhes e permitiu que acontecesse quando estivéssemos fortes e preparados", disse Rangel. "Filho ou filha, estamos contando os segundos para te conhecer. Teus papais já te amam muito!"

O anúncio, como esperado, gerou uma enxurrada de comentários de famosos e fãs. "Parabéns!", escreveu Pedro Sampaio. Dani Calabresa celebrou: "Que amor!" Já Ana Clara vibrou: "Ahhhhh que lindo, amigo! Que vocês sejam muito felizes e esse neném venha com muita saúde". Franciny Ehlke, amiga próxima do casal, também se declarou: "Titia já ama e está doida para sua chegada! Vai ter pais maravilhosos."

O casal, que já compartilhava momentos íntimos e viagens em seus perfis, agora inicia a preparação para a chegada do bebê. Ainda não se sabe se eles irão revelar o sexo ou o nome da criança antes do nascimento.

